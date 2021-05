V Sij Metalu Ravne zagnali novo 5,8 milijona evrov vredno linijo

Ravne na Koroškem, 27. maja - V družbi Sij Metal Ravne, drugi največji družbi skupine Slovenska industrija jekla (Sij), so zagnali novo 5,8 milijona evrov vredno linijo za toplotno obdelavo v kovačnici. Z naložbo v družbi sledijo razvojni strategiji, v okviru katere krepijo program za kupce najzahtevnejših industrij, kot so energetika, letalska, naftna in plinska industrija.