Po torkovih hišnih preiskavah zaradi drog peterico privedli pred preiskovalnega sodnika

Nova Gorica, 27. maja - V zvezi s torkovimi hišnimi preiskavami na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave so petim osebam odvzeli prostost in zanje odredili pridržanje. Peterico so danes s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku novogoriškega okrožnega sodišča, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.