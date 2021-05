Zelena luč DZ noveli za financiranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti

Ljubljana, 27. maja - Poslanci so danes s 73 glasovi za in brez glasu proti sprejeli predlog novele zakona o planinskih poteh, s katerim se zagotavljajo stalna sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Da je to v javnem interesu, so v razpravi opozarjali poslanci več poslanskih skupin, iz opozicije je bilo slišati tudi opozorila o njegovi nedodelanosti.