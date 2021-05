Facebook s projektom izobraževanja malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji

Ljubljana, 27. maja - Facebook začenja s projektom Boost with Facebook, ki bo slovenskim majhnim in srednje velikim podjetjem ponujal brezplačno in interaktivno spletno izobraževanje na področju rabe digitalnih orodij, ustvarjanju kreativnih spletnih vsebin in prisotnosti podjetij na spletu. Projekt oz. spletno središče bo zaživelo 2. junija.