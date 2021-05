Pri Realu potrdili: Zidane odhaja

Madrid, 27. maja - Francoz Zinedine Zidane je odstopil z mesta trenerja pri španskem nogometnem prvoligašu Real Madridu, so danes malo po 12. uri potrdili pri španskem prvoligašu. Zidane je imel pogodbo s kraljevim klubom do 2022 in je še pred desetimi dnevi odločno zanikal, da bi se že poslovil od igralcev.