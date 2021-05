Petkovi protestniki vložili pritožbo na ravnanje policije na zadnjih protestih

Ljubljana, 27. maja - Predstavniki kolesarskega protestniškega gibanja so danes vložili pritožbo na ravnanje policije na protestu minuli petek. Spisali so tudi kazensko ovadbo specializiranemu tožilstvu zaradi prekoračitve pooblastil ter poziv varuhu človekovih pravic. Zadnje petkove proteste so na današnji novinarski konferenci označili za nasilne in represivne.