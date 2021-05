Opit zaspal za volanom

Novo mesto, 27. maja - Novomeške policiste je ponoči občan opozoril na nevarno ravnanje voznika, ki naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtomobilu sredi ceste. Policisti so se takoj odzvali, 45-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola.