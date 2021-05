Na Hrvaškem začeli s prodajo antigenskih testov za domačo uporabo

Zagreb, 27. maja - V hrvaških lekarnah so danes začeli prodajati antigenske teste za samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom, ki jih je odobrila hrvaška agencija za zdravila (Halmed). Kot poročajo hrvaški mediji, so največ zanimanja za antigenske teste pokazali hoteli, ki naj bi jih ponujali svojim gostom. Cena posameznega testa je med 10 in 11 evrov.