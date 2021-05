Ljubljanska borza: Vlagateljem zanimiva skoraj izključno le Krka

Ljubljana, 27. maja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Delnice NLB in Cinkarne Celje se cenijo, Luke Koper, Save Re, Telekoma Slovenije in Petrola pa dražijo. Povpraševanje po vseh teh delnicah je sicer skromno, zanimive so skoraj izključno le delnice Krke. Njihov tečaj se za zdaj ni spremenil.