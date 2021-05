Izmenjava rabljenih predmetov se iz Izole širi še na Piran

Izola, 27. maja - Ob skorajšnjem zaključku projekta Uporabni odpadki so danes predstavili rezultate vzpostavitve izmenjevalnice rabljenih predmetov v Izoli, kjer so v poldrugem letu zabeležili več kot 6600 obiskovalcev in skoraj 23.000 izmenjanih predmetov. Kot so napovedali, bodo dobro prakso prenesli tudi v piransko občino, kjer bo nastal podoben center.