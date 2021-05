Novi turistični boni po predlogu tudi za kulturne in športne dejavnosti

Ljubljana, 27. maja - Novi turistični boni so del predloga novega interventnega zakona za turizem, je danes potrdil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Šlo bi za bone, ki bi jih bilo mogoče ob turizmu in gostinstvu koristiti za širši nabor storitev, tudi za kulturne, športne in rekreativne dejavnosti, je pojasnil.