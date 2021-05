V Moravčah položili temeljni kamen za dom starejših občanov

Moravče, 27. maja - Moravški župan Milan Balažic je položil temeljni kamen za dolgo pričakovani dom starejših občanov. Investitor gradnje in tudi izvajalec dejavnosti varovanja starejših občanov je domžalski medgeneracijski center. Vrednost naložbe ocenjujejo na sedem do osem milijonov evrov, dom bo predvidoma zgrajen v dobrem letu, sprejel pa do 125 varovancev.