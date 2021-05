Demokracija o razdvojenosti Slovencev ob 30. obletnici samostojnosti (27. 5.)

Ljubljana, 27. maja - Ana Zagožen v kolumni Koliko časa še razdvojeni? piše, da smo Slovenci v 30. letih samostojnosti nazadovali v enotnosti. Kljub različnostim pozabljamo na pomembnejše vrednote, kot so samostojnost, ustavni red in pravna država. Pozabljamo tudi na vrednote, na katerih je bila ustanovljena Slovenija in prenašamo travme iz preteklosti, meni.