Vojaki v Maliju izpustili začasnega predsednika in premierja

Bamako, 27. maja - V Maliju so vojaki ponoči po treh dneh izpustili začasnega predsednika države Baha Ndawa in začasnega premierja Moctarja Ouaneja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je za AFP danes povedal neimenovani predstavnik vojske, da je dvojica znova na prostosti in doma, sta potrdili tudi njuni družini.