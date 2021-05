Požar na stadionu Santiago Bernabeu hitro ukrotili

Madrid, 27. maja - Sloviti stadion Santiago Bernabeu, domovanje madridskega nogometnega velikana Reala, je v sredo popoldan zajel požar. Madridčani so najprej opazili velik oblak dima, ki se je pojavil na najvišjih delih konstrukcije, nedolgo zatem pa so odgovorni potrdili, da je na stadionu prišlo do manjšega požara, danes piše španska Marca.