Kamniški vaterpolisti na pragu zgodovinskega uspeha

Kranj, 27. maja - Vaterpolisti Kamnika so v sredo na drugi finalni tekmi vaterpolskega državnega prvenstva premagali kranjski Triglav z 9:8 po izvajanju kazenskih strelov in povedli z 2:0 v zmagah. Za največji uspeh v zgodovini kluba potrebujejo še eno. Ljubljana pa je v Kopru premagala domačo ekipo z 19:10 in osvojila tretje mesto.