Večernji list: Hrvaški vstop v schengen ni v paketu z bolgarskim in romunskim (27. 5.)

Zagreb, 27. maja - Hrvaška ni v enakem položaju kot Bolgarija in Romunija, ki na vstop v schengen čakata že več let. Kot se zdi, hrvaške zahteve za vstop v območje schengna ne bodo obravnavali v paketu z bolgarsko in romunsko, danes piše hrvaški časnik Večenji list. Izpostavlja, da sta za to dva razloga, o katerih se ne govori - zemljepis in geopolitika.