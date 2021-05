V Italiji obsežna operacija proti stavniški mafiji

Rim, 27. maja - Po obsežni raciji proti sicilijanski mafijski združbi Cosa Nostra, ki je svoje lovke razširila na področje nezakonitih spletnih stavnic, so po vsej Italiji sprožili preiskavo proti 65 osebam. Očitajo jim nezakonite stave, utajo davkov, hujše prevare in pranje denarja, so danes sporočili preiskovalci.