Policija zavrača očitke o selektivni obravnavi protestnikov

Ljubljana, 27. maja - Na policiji zagotavljajo, da policisti na protestih enako ravnajo proti vsem kršiteljem in ne ukrepajo, če kršitev ni. V izjavi za STA so poudarili, da je javno zborovanje in izražanje stališč ustavna pravica državljanov, ki je ne omejujejo ali ji nasprotujejo. So pa dolžni varovati javni red in mir ter ukrepati ob kršitvah.