Šentjurska občina v tretjo fazo ureditve športnega parka

Šentjur, 29. maja - Šentjurska občina je začela tretjo fazo ureditve športnega parka, v okviru katere bodo prenovili tudi letni bazen. Vrednost naložbe je dobrih 190.000 evrov, občina pa je bila z njeno prijavo uspešna na javnem razpisu Lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja in je pridobila 50.000 evrov evropskih sredstev, so sporočili z občine.