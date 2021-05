V Ekvadorju potrdili odkritje vrste želve, ki so jo imeli za izumrlo

Quito, 27. maja - Genetski testi so potrdili, da je želva, ki so jo leta 2019 našli na galapaškem otoku Fernandina v Ekvadorju, pripada vrsti, ki naj bi izumrla pred več kot 100 leti. Znanstveniki zz univerze Yale so DNK najdene želve primerjali z vzorcem samca iste vrste, ki so ga pridobili leta 1906, poroča francoska tiskovna agencija AFP.