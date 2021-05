Avstrija 4. junija uvaja covidno potrdilo

Dunaj, 27. maja - Avstrijski parlament je v sredo potrdil predlog zakona o uvedbi t. i. zelenega potrdila, ki bo tistim, ki so cepljeni proti covidu-19 ali so preboleli to bolezen ali imajo negativni izvid na novi koronavirus, omogočil obisk restavracij, hotelov in kulturnih ustanov. Potrdilo bodo uvedli 4. junija.