Tampa in Islanders v drugi krog, Minnesota izsilila sedmo tekmo

New York, 27. maja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL sta znani še dve ekipi, ki sta si zagotovili nastop v finalu skupin. To sta Tampa, ki je na šesti tekmi s 4:0 ugnala Florido ter serijo dobila s 4:2, ter New York Islanders, ti so bili na šesti tekmi s 5:3 boljši od Pittsburgha. Minnesota je proti Vegasu z zmago s 3:0 izsilila sedmo tekmo.