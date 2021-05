Naomi Osaka tvega do 20.000 dolarjev kazni na dvoboj

Pariz, 27. maja - Japonska teniška zvezdnica Naomi Osaka je pred današnjim žrebom za odprto prvenstvo Francije napovedala, da se po dvobojih ne bo udeleževala sicer za igralce obveznih novinarskih konferenc. S tem Osaka glede na pravila grand slamov tvega do 20.000 dolarjev (16.400 evrov) kazni na dvoboj in je ena redkih v tenisu, ki si to očitno lahko privošči.