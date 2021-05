V Dvorcu Novo Celje razstava V odboju svetlobe

Žalec, 28. maja - Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec bo nocoj v dvorcu Novo Celje odprl razstavo V odboju svetlobe, ki bo na ogled do 3. oktobra. Razstava združuje dela slikarja Sandija Červeka, krajinske arhitektke Ane Kučan, kiparja Marka A. Kovačiča, kiparke Sabe Skaberne, fotografa Gorazda Vilharja in slikarke Mojce Zlokarnik.