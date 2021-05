Azijski vlagatelji previdni

Tokio, 27. maja - Vlagatelji na azijskih borzah so danes trgovali previdno. Še vedno jih begajo inflacijski pritiski v ZDA in grožnja, da bo ameriška centralna banka spremenila monetarno politiko. Čeprav večina meni, da so ti pritiski začasni, je danes dolar v primerjavi z ostalimi valutami zrasel in znova okrepil bojazni.