Ljubljana, 27. maja - Dogodek ob 30-letnici Centra za varovanje in zaščito, na kateri bosta zaposlene nagovorila generalni direktor policije Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs, prikazali pa bodo tudi primer varovanja varovane osebe, bo danes ob 14. uri v prostorih centra na Ulici Jožeta Jame 8 (zbor pred stavbo ob 13.45), so sporočili iz policije.