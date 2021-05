Nemški raziskovalci v AstraZenecinem cepivu odkrili nečistoče

Ulm/London, 27. maja - Raziskovalci nemškega univerzitetnega medicinskega centra Ulm so v cepivu proti covidu-19 britansko-švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca odkrili nečistoče z beljakovinami. Ob tem so raziskovalci poudarili, da še nimajo odgovora, ali to vpliva na učinkovitost cepiva in ali obstaja povezava z reakcijami na cepivo.