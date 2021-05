Sixers povedli z 2:0, Westbrook dobil pokovko na glavo

New York, 27. maja - Košarkarji Philadelphia 76ers so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA v boju na štiri zmage proti Washington Wizards povedli z 2:0. Prvi nosilci vzhoda so drugo tekmo na krilih Bena Simmonsa, ki je dosegel 22 točk, devet skokov in osem podaj, dobili s 120:95. Dvoboja Atlanta - New York in Utah - Memphis sta poravnana na 1:1.