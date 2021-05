Newyorške borze končale nad izhodišči

New York, 26. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Ameriške delnice so dosegle skromne dobičke po medlem dnevu, ko so vlagatelji tehtali med pozitivnimi novicami iz podjetij in pomisleki glede dolgotrajnega svetovnega okrevanja ter naraščajoče inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.