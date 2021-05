Po zavrnitvi predloga ustavne obtožbe Janše različne ocene, katera stran nima večine

Ljubljana, 27. maja - V poslanskih skupinah so po zavrnitvi predloga ustavne obtožbe premierja Janeza Janše različno ocenili, ali rezultat kaže, da večine v DZ nima vlada ali opozicija. Za predlog je bilo 42 glasov, proti 44, za uspeh jih je bilo nujnih 46. Za SDS je rezultat pričakovan, predlagatelji pa so ponovili, da imamo "viseči" parlament in je čas za volitve.