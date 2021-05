Slovenjgraška občina z državo uredila financiranje gradnje bloka in bazena

Slovenj Gradec, 27. maja - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na sredini seji potrdili investicijske dokumente za načrtovano energetsko sanacijo treh stavb v občinski lasti. Potrdili so tudi osnutek prvega rebalansa proračuna, v katerega so vključena tudi naposled uspešno urejena plačila s strani države za gradnjo bloka in bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov.