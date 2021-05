Glasovanje o predlogu ustavne obtožbe: 42 za, 44 proti

Ljubljana, 26. maja - Poslanci so z 42 glasovi za in 44 proti na današnji izredni seji zavrnili predlog LMŠ, SD, Levice in SAB za ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše. Za so glasovali še v poslanski skupini NeP, proti pa v koalicijskih SDS, NSi in SMC ter opozicijski SNS, dva poslanca DeSUS in poslanca manjšin. Poslanec DeSUS Franc Jurša je bil vzdržan.