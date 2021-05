Prvi poraz Nemcev in prva zmaga Kanadčanov

Riga, 26. maja - Na današnjih tekmah na svetovnem prvenstvu elitne skupne v hokeju v Latviji je prvi poraz doživela Nemčija, ki jo je s 3:2 premagal Kazahstan. Rusi so s 3:0 odpravili Dance, šele prvo zmago pa so dosegli Kanadčani, ki so s 4:2 premagali Norveško. Prav tako prvič pa so se veselili Britanci po zmagi nad Belorusijo s 4:3.