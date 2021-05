Vlada za finančno nadomestilo v dopolnilni dejavnosti na kmetiji in prireji govejega mesa

Ljubljana, 26. maja - Vlada je izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije med februarjem in aprilom. Izdala je tudi odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa med lanskim oktobrom in marcem, so sporočili po današnji seji vlade.