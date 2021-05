Logatec, 26. maja - Svojci pogrešajo 17-letno Najo Pibernik iz Logatca. Visoka je 167 centimetrov, običajne postave in ima daljše črne lase, ki so na konicah svetlo pobarvani. Oblečena je v črne športne hlače in vijolični pulover na zadrgo, obuta pa v bele Nike superge. Nazadnje so jo videli danes okoli 13. ure na območju Logatca, so sporočili s policije.