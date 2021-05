Evropske borze pod gladino; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 26. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes večinoma končali pod gladino. Vlagatelji so tehtali gospodarsko rast in možnost inflacije v času, ko države rahljajo ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tečaj evra se je znižal, nafta pa se je podražila.