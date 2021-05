V osmih restavracijah dobrodelna večerja v podporo nevladnim organizacijam

z dodatnimi informacijami o restavracijah in njihovi dejavnosti v 3. in zadnjih treh odstavkih

Ljubljana, 26. maja - Osem restavracij in ena trgovina iz cele Slovenije so se odločile, da ponovno odprtje proslavijo dobrodelno in se pridružijo akciji Centra za nevladnih organizacij Ta dobra večerja. Cilj je zbrati čim več denarja za lokalne nevladne organizacije, ki spreminjajo našo družbo na bolje, so sporočili iz centra. Akcija traja do nedelje do polnoči.