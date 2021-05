Francija in Nemčija želita do konca leta začeti projekt uvedbe digitalnega evra

Berlin, 26. maja - Francija in Nemčija želita do konca letošnjega leta začeti izvajati projekt uvedbe digitalnega evra, sta na današnjem srečanju dejala finančna ministra obeh držav. Digitalni evro bi povečal število razpoložljivih možnosti plačila in bi služil tudi kot tekmec kriptovalutam, kot je bitcoin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.