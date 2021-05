V Rusiji prepovedali kandidiranje "članom skrajnih organizacij", tudi podpornikom Navalnega

Moskva, 26. maja - Ruska duma je danes sprejela zakon, ki prepoveduje podpornikom in članom skrajnih ali terorističnih organizacij ali gibanj, da bi sodelovali na kakršnihkoli volitvah. To bo najverjetneje veljalo tudi za podpornike zaprtega oporečnika Alekseja Navalnega, glede na to, da je tožilstvo zahtevalo, da se njegovo organizacijo razglasi za skrajno.