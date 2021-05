Tržiču sredstva za kanalizacijo, Naklemu in Preddvoru za vodovod

Tržič/Preddvor/Naklo, 26. maja - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Tržič in Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - četrti sklop. Projekta sta vredna več kot 13 milijonov evrov, kohezijski sklad pa bo zanju prispeval okoli 3,5 milijona evrov.