Naša dežela ustanovila deželni odbor osrednjeslovenske regije

Ljubljana, 26. maja - Stranka Naša dežela je danes v Ljubljani ustanovila deželni odbor osrednjeslovenske regije, na katere so za začasnega predsednika imenovali Dejana Podgorška, sicer tudi generalnega sekretarja stranke, za podpredsednika pa Dejana Krečiča. Na ustanovnem zboru so obravnavali tudi naloge in usmeritve odbora ter načrt postavitve lokalne mreže.