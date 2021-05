Na Gorenjskem na ogled tekstilna umetnost

Kranj, 26. maja - Številna razstavišča v Kranju so danes postala prizorišče Bienala tekstilne umetnosti BIEN 2021. Na bienalu, ki bo potekal do 14. avgusta, se predstavlja 80 umetnikov, oblikovalk, raziskovalk, kolektivov in študentskih projektov. V Kranju bienale poteka na več kot 20 lokacijah, ki se jim pridružujejo prizorišča v Radovljici in Škofji Loki.