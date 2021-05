Bruselj želi od spletnih platform več prizadevanj v boju proti dezinformacijam

Bruselj, 26. maja - Evropska komisija je danes objavila smernice za okrepitev kodeksa ravnanja v zvezi z dezinformacijami, ki ga je podpisalo že več spletnih platform. Od podpisnikov med drugim pričakuje zmanjšanje finančnih spodbud za dezinformacije, večji dostop do podatkov in več preverjanja dejstev, so sporočili v Bruslju.