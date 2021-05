Ljubljanska borza: Največ prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 26. maja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,72 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,77 milijona evrov prometa. S slabimi 1,25 milijona evrov prometa so bile najprometnejše delnice Krke. Podražile so se vse pomembnejše delnice, razen delnic Luke Koper, Uniorja in KD Group.