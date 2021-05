Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine

Ljubljana, 31. maja - Finančna uprava RS (Furs) bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Prvi paket izračunov je približno 960.000 zavezancem odposlala zadnji dan marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali premalo dohodnine, jo morajo najpozneje do danes doplačati.