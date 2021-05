Festival Kurja polt hibriden in v znamenju futuristične distopije

Ljubljana, 28. maja - Med 8. in 13. junijem bo v Slovenski kinoteki in Kinodvoru potekal 8. festival žanrskega filma Kurja polt. "V duhu futuristične distopije, ki jo živimo, bo Kurja Polt letos postala kiborg. Filmski program bo odločno sodoben, filmski nosilci drastično digitalni, festival pa po svoji izvedbi hibriden," napoveduje programerka in producentka Maša Peče.