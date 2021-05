Predsednik Pahor DZ poslal kandidatno listo za dva člana Sodnega sveta

Ljubljana, 26. maja - Predsednik republike Borut Pahor je danes predsedniku DZ Igorju Zorčiču posredoval kandidatno listo za dva člana Sodnega sveta. Predlagani kandidati so odvetnika Urška Kežmah in Andrej Razdrih, visokošolski učitelj Jorg Sladič in redna profesorica Viktorija Žnidaršič Skubic, so sporočili iz urada predsednika.