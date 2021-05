Začela se je vseslovenska kolesarska akcija Kolesarimo skupaj

Ljubljana, 26. maja - Kolesarka zveza Slovenije in fundacija Neurotrust ob podpori Olimpijskega komiteja Slovenije že drugič zapored organizirata kolesarsko akcijo Kolesarimo skupaj. V okviru dobrodelne akcije, ki bo trajala do 17. julija, se bo zvrstilo več dogodkov, eden prvih je Ljubljana na kolesu, so povedali na današnji novinarski konferenci.