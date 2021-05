Prihodnji mesec se obeta drugačen evropski matematični kongres

Koper, 30. maja - Po lanski odpovedi zaradi pandemije je vse nared za osmi evropski matematični kongres, ki bo junija potekal v Portorožu. S 1470 registriranimi udeleženci bo to največji evropski kongres do zdaj in največji znanstveni dogodek leta v Sloveniji. Kot je poudarila rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, pa so zastavili drugačen kongres.